© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sulla SPAL, a caccia di un attaccante per gennaio. Sportmediaset.it scrive che sul mercato italiano è avanzata la trattativa con il Bologna per prendere in prestito Mattia Destro, impiegato pochissimo da Pippo Inzaghi in questo inizio di stagione. L'ex punta di Siena e Roma potrebbe dunque cercare il riscatto personale a Ferrara.