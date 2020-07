SPAL avanti a Brescia, Dabo sblocca la gara: bella giocata allo scadere del primo tempo

Si sblocca la gara al Rigomanti, la SPAL passa in vantaggio con Bryan Dabo. Bella azione degli estensi: Dabo apre per Missiroli, l'ex Sassuolo chiude il triangolo con il francese che stoppa di petto in area e calcia in porta. Il pallone, deviato da Joronen, finisce in fondo alla rete.