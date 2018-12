© foto di Insidefoto/Image Sport

La SPAL si porta in vantaggio al 5’ di gioco a Ferrara. Ci ha pensato Kurtic a firmare il gol di testa, sugli sviluppi di un corner. Maietta e Bennacer perdono la marcatura e l’ex Atalanta firma l’1-0. Si arrabbia Iachini in panchina, l'Empoli in precedenza aveva sfiorato due volte la rete.