Spal-Benevento 1-0, Paloschi porta in vantaggio i suoi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Spal sblocca il risultato al 25’ contro il Benevento grazie alla rete di Paloschi. È in ritardo Sagna, Grassi tocca per Antenucci, che si presenta a tu per tu con Puggioni e calcia: l'estremo difensore si oppone con la complicità del montante alto, ma sulla ribattuta Paloschi infila di testa il tap-in.