SPAL, Berisha: "A volte ci è mancata fiducia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni Sky, il portiere della SPAL Etrit Berisha ha così parlato del momento difficile della squadra biancazzurra: "In tante partite abbiamo fatto abbastanza bene, però abbiamo sbagliato diverse occasioni, è mancata un po' di fiducia per ottenere qualche risultato in più".