SPAL, Berisha ad un passo: giovedì dovrebbe effettuare le visite

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Etrit Berisha sempre più vicino alla SPAL, stando a quanto riferisce la redazione di Sky: il portiere albanese è pronto a chiudere la parentesi bergamasca della sua carriera, sposando il progetto della squadra Ferrara. Giovedì è infatti atteso in città per le visite mediche di rito: dovrebbe prendere il posto di Viviano, non riscattato dagli estensi.