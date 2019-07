SPAL, Berisha saluta l'Atalanta: "Lì ho passato tre anni fantastici"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'ufficialità alla Spal, il portiere Etirt Berisha ha voluto salutare l'Atalanta e i suoi tifosi con un messaggio su Instagram: "Ho passato 3 anni fantastici a Bergamo, in una città dove ho sentito fin da subito il sostegno e l’entusiasmo per tutta la squadra.. voglio ringraziarvi tutti per i momenti storici e indimenticabili che abbiamo raggiunto insieme! Adesso non vedo l’ora di iniziare la nuova avventura con la Spal, dare il meglio per la città e per le persone che ho visto molto attaccate ai colori".