SPAL-Bologna, da Viviano a Sansone: come sono andati i nuovi arrivi

"A Lisbona era tutto surreale". Parola di Emiliano Viviano, scappato dal Portogallo dopo sei mesi allo Sporting Lisbona in cui non ha mai visto il campo. Un mistero nel mistero, perché la stagione dei biancoverdi, dall'estate in poi, ha avuto un che di inspiegabile. Acqua alle spalle, per il portiere fiorentino, che oggi ha trovato di fronte un suo vecchio amore: il Bologna, la squadra con cui ha esordito in Serie A e che lo ha portato anche in nazionale. Storia di dieci anni fa, quasi. Oggi ai felsinei Viviano ha dato qualche dispiacere, blindando per quanto possibile la porta della SPAL, attento e preciso quando chiamato in causa. Buona la prima, in sostanza.

Non si può, almeno non al 100%, dire lo stesso per gli altri due volti nuovi del derby emiliano. Nicola Sansone e Roberto Soriano, altri cervelli e piedi che ritornano dall'estero. Dal Villarreal in questo caso, anche se il centrocampista ha già vissuto sei mesi di Serie A, non proprio fortunatissimi, a Torino in questa stagione. Il loro nuovo esordio in campionato è andato un po' meno bene rispetto a Viviano. Per colpa di Viviano, in un caso: quello di Soriano che, non proprio freddissimo sotto porta, si è visto anche negare un paio di gol dall'estremo difensore avversario. Voglioso e disponibile Sansone, ma l'ex Sassuolo non si è quasi mai messo in mostra lì davanti. Domenica in chiaroscuro per entrambi, nettamente più vicini alla sufficienza che alla bocciatura ma ancora lontani da quel che serve al Bologna per salvarsi.