SPAL-Bologna, le formazioni: Barrow e Bonifazi out. C'è Santander

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da una parte la SPAL, rivitalizzata dal bel risultato di Bergamo e a caccia di ulteriori punti salvezza dopo aver abbandonato l'ultimo posto. Dall’altra il Bologna che arriva a Ferrara con una classifica tutto sommato tranquilla, ma pure con diversi problemi legati agli assenti, specialmente in difesa.

I padroni di casa scendono in campo col consueto 3-5-2 con Semplici che lascia almeno inizialmente in panchina il neo acquisto Bonifazi. Davanti a Berisha infatti ci saranno ancora Cionek, Vicari e Igor. Centrocampo e attacco confermati come da previsioni, con Dabo e Valoti ai lati di Missiroli e Di Francesco a sostegno di Petagna.

Mister Mihajlovic si affida al 4-3-3, lasciando da parte l’idea della difesa a tre, con la linea formata da Tomiyasu, Danilo, Paz e Mbaye davanti a Skorupski. Davanti con Orsolini e Palacio c’è Santander, con Barrow inizialmente in panchina.

Queste le formazioni ufficiali di SPAL-Bologna, gara che prenderà il via alle ore 15:

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Di Francesco, Petagna

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye; Poli, Schouten, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio