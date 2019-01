© foto di Federico Gaetano

Il gran gol di Rodrigo Palacio basta al Bologna per chiudere in vantaggio il primo tempo. 1-0 sulla SPAL al Mazza di Ferrara, grazie all'attaccante argentino, aiutato dall'errore in uscita di Vicari ma bravissimo nel scaricare il pallone con potenza da fuori alle spalle di Viviano, già chiamato in causa in più di un'occasione dagli avanti felsinei. I padroni di casa, comunque, non sono stati fin qui a guardare: Antenucci chiama Skorupski al miracolo alla mezz'ora, poi anche Kurtic sfiora il gol del pareggio. Ritmi appena più blandi negli ultimi minuti della prima frazione, anche perché il Bologna ha abbassato il baricentro allo scopo di difendere il vantaggio. La partita resta viva, il secondo tempo servirà agli uomini di Semplici per recupare: al 45' è il Bologna sull'1-0 in casa della SPAL, a segno Palacio.