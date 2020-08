SPAL, Bonifazi non resterà in Serie B: ci pensano Genoa, Udinese e Cagliari

Secondo quanto riportato da La Nuova Ferrara, ci sono tre club che in questi giorni si sono interessati al futuro di Kevin Bonifazi, difensore centrale potenzialmente in uscita dal club ferrarese dopo la retrocessione in Serie B. Genoa, Udinese e Cagliari hanno espresso gradimento per il giocatore che è stato acquistato a gennaio dalla società di Mattioli.