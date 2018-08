SPAL, Bonifazi: "Volevo tornare già a gennaio. Sono di nuovo a casa"

Fonte: lospallino.com

Kevin Bonifazi, difensore della SPAL, ha parlato in conferenza stampa dopo il ritorno a Ferrara via Torino: "Per un giocatore giovane c'è bisogno di fiducia e qui ne avverto tanta nei miei confronti - riporta Lospallino.com - Per me è stato come tornare a casa, come quando torni a mangiare dalla nonna dopo tanti mesi e ritrovi tutte le cose che ti fanno stare bene. Mihajlovic e Mazzarri? L'ultimo anno mi ha insegnato che senza la fiducia di cui parlavo prima, devi cavartela da solo. Ho avuto poco spazio ma quando sono sceso in campo penso di aver avuto un buon livello di rendimento. A gennaio volevo tornare e la SPAL mi voleva ma le trattative spesso sono articolate e non si chiudono in un attimo. Poi in estate ho detto subito sì, mi dispiace non essere arrivato prima per prepararmi al meglio ma l'essere già stato qui mi permetterà di recuperare il tempo più velocemente. Il riscatto inserito nell'accordo? Non l'ho chiesto io perché non mi permetterei mai di fare i conti con i soldi degli altri. Certo mi fa piacere che la società si sia tenuta questa possibilità nel caso le cose, quest'anno, vadano come tutti speriamo".