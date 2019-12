SPAL-Brescia, i voti ai tecnici: Semplici ci prova, Corini premiato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Brescia espugna il Mazza, la SPAL è il nuovo fanalino di coda della classifica di Serie A. Domenica storta, non la prima, per Semplici e i suoi. Mentre Corini chiude il periodo nero di Grosso con una vittoria che rilancia le speranze delle Rondinelle di volare ancora nel massimo campionato.

LEONARDO SEMPLICI 5,5 - Cambia, reinventa, cambia di nuovo. Da una punta a tre pesanti in novanta minuti. È alla caccia di ricette per la sua SPAL ma non le trova, e domani dovrà ripartire dall'ultimo posto in classifica. Perde di misura, con un rigore sbagliato: vista la partita di oggi, non è il caso di fare drammi. Anche perché la legge abbastanza bene a gara in corso, dopo il vantaggio di Balotelli mette sotto il Brescia per tutta la mezz'ora finale. Però gli estensi non vincono da inizio ottobre, e il Mazza è diventato territorio di conquista per le dirette concorrenti: le Rondinelle, dopo il Genoa e la Sampdoria, ma pure il Lecce a inizio campionato. Così non va.

EUGENIO CORINI 6,5 - Punta su un Balotelli evidentemente ancora da ritrovare e viene premiato. Un messaggio chiaro, dopo i dissapori con Grosso che avevano affossato il rendimento della squadra lombarda. Riparte nel migliore dei modi, con una vittoria che potrebbe essere pesantissima quando si faranno i conti a fine stagione. I suoi, però, si abbassano troppo quando inserisce Magnani e lì infatti rischia di pareggiare. Non avere paura.