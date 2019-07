SPAL, buona la prima. Nova Gorica battuto 3 a 1

I biancazzurri si sono imposti sulla formazione slovena nella prima gara amichevole del ritiro. Doppietta di Paloschi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La SPAL non stecca la prima uscita della nuova stagione. Sul terreno del polisportivo Siega di Tarvisio infatti, sotto gli occhi attenti di mister Semplici, gli estensi si sono imposti in rimonta sul Nova Gorica – formazione militante nella seconda divisione slovena – rendendosi protagonisti di un ottimo 3 a 1 finale.

Il primo tempo non riserva grandi emozioni e finisce a reti inviolate, anche se in avvio i biancazzurri hanno subito l’occasione di sbloccare l’incontro. Petagna viene atterrato in area da Kavcic e si guadagna un calcio di rigore, ma l’estremo difensore degli sloveni Marjanovic è bravo a intuire le intenzioni del bomber dei ferraresi e a intercettare il tiro dal dischetto, tuffandosi sulla destra.

La seconda frazione di gioco invece si apre con il Nova Gorica che passa in vantaggio al 52’ con Marinic, astuto nello spedire la sfera in rete su suggerimento di Osuji, dopo un errore di leggerezza commesso da Valdifiori. La SPAL trova poi il pari al 17’ con Paloschi, che appoggia in rete un passaggio rasoterra di Kurtic, mentre al 70’ Dickmann mette a segno il gol del sorpasso, ribadendo in porta – con un tap-in vincente – la respinta corta di Bicic sul tiro potente dalla distanza di Mawuli.

A dieci dal termine c’è spazio anche per il tris firmato sempre da Paloschi, ultimo sussulto di un match che ha visto al lavoro una SPAL che giorno dopo giorno sta mettendo benzina nelle gambe durante questa prima parte di preparazione. Non impiegati nel corso dell’amichevole Berisha, Schiattarella, Floccari e Valoti. Questa domenica – giornata conclusiva del ritiro – a Tarvisio è atteso il Pordenone, fresco reduce dalla promozione in Serie B.



SPAL-NOVA GORICA 3-1 (0-0)

SPAL PRIMO TEMPO (3-5-2): Thiam, Cionek, Felipe, Igor, Dickmann, Murgia, Missiroli, Strefezza, D’Alessandro, Petagna, Moncini. A disp. Berisha, Farcas, Cannistrà, Vaisanen, Valdifiori, Mawuli, Jankovic, Vicari, Paloschi, Kurtic, Meneghetti. All.: Semplici.

SPAL SECONDO TEMPO (3-5-2): Thiam (dal 78’ Meneghetti), Vaisanen, Vicari, Igor (dal 78’ Cannistrà), D’Alessandro (dal 62’ Strefezza), Murgia (dal 66’ Mawuli), Valdifiori, Kurtic, Dickmann (dal 78’ Farcas), Jankovic, Paloschi.



ND GORICA PRIMO TEMPO (4-3-3): Marjanovic, Volaric, Grudina, Velikonja, Osuji, M. Kavcic, Jermol, Hodzic, T. Kavcic, Marinic, Liauscek. A disp. Bicic, Asente, Kolenc, Gulic, Matic, Trivunovic, Leban, Tomicek. All.: Lucic.

ND GORICA SECONDO TEMPO (4-2-3-1): Marjanovic (dal 60’ Bicic), Volaric (dal 60’ Asente), Grudina (dal 60’ Leban), Velikonja, Osuji, M. Kavcic, Jermol (dal 60’ Matic), Hodzic (dal 60’ Kolenc), T. Kavcic, Marinic (dal 60’ Gulic), Liauscek.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa. Assistenti: Zampese e Torresan di Bassano del Grappa.

Reti: Marinic (NG) al 52’, Paloschi (S) al 62’ e 80’, Dickmann (S) al 70’.