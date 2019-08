© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La SPAL lavora per la corsia sinistra con Fares che resterà fuori dai giochi almeno fino a dicembre. Con Laxalt del Milan fuori portata, il club ferrarese pensa a Reca dell'Atalanta o in alternativa a uno svincolato di lusso come Padoin o Bjarnason. Difficile invece la pista che porta a Dimarco dell'Inter. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.