SPAL, caccia al dopo Lazzari. Nel mirino Paganini e Stojanovic

Con Manuel Lazzari oramai virtualmente della Lazio, per la SPAL emerge la necessità di trovare un nuovo laterale destro per il centrocampo di Leonardo Semplici. Secondo quanto riportato da SkySport i nomi al centro delle attenzioni sono due: Luca Paganini in uscita dal Frosinone e Petar Stojanovic classe 1995 della Dinamo Zagabria.