SPAL-Cagliari è la miglior stagione di Joao Pedro contro il lungo addio di Petagna

La miglior stagione della vita di Joao Pedro passa da un 2020 dove il Cagliari è sprofondato in un circolo vizioso fatto di pareggi, sconfitte, sconfitte e pareggi. L'assenza di vittorie dal tabellino è oramai radicata per i sardi che col nuovo corso firmato Walter Zenga vogliono ribaltare l'andamento. Torna Joao Pedro, sedici gol in stagione, dopo l'assenza nel ko contro l'Hellas Verona. Lo farà dall'inizio nel tandem con Giovanni Simeone mentre dall'altra parte ci sarà Andrea Petagna a cercar di guidare la SPAL verso un sogno. Che è sempre più difficile, perché la salvezza s'allontana ma non è impossibile da raggiungere. Tutta la squadra estense è aggrappata sulle spalle del futuro attaccante del Napoli che però vuol lasciare Ferrara col regalo più bello. Un'altra stagione in Serie A. Undici reti, per l'ariete di Trieste, a cinque dal record della scorsa stagione.