SPAL-Cagliari, poche emozioni e ritmi bassi: al 45' il risultato è fermo sullo 0-0

Finisce 0-0 il primo tempo tra SPAL e Cagliari al Mazza di Ferrara. Come già visto nel corso delle altre partite dopo la ripartenza, il ritmo è stato decisamente basso, con le squadre che, soprattutto fino alla mezz'ora, hanno provato a prendere le misure più che ad attaccare e trovare il gol. Partita maschia con tanti gialli e pochissime occasioni nitide per segnare, con le due punte, rispettivamente Petagna e Simeone, che non hanno sicuramente brillato. La squadra di Di Biagio è andata vicino alla rete dopo cinque minuti con un colpo di tacco di Vicari su calcio d'angolo da sinistra con la palla che finisce di poco fuori. Il Cagliari, che è riuscito a crescere alla distanza senza però dimostrare niente di particolare se non il ritorno di Joao Pedro rispetto al ko contro il Verona. Grande occasione per Rog su punizione al 27' con la barriera spallina che si apre lasciando lo spiraglio per il tiro del croato, neutralizzato sulla riga dal connazionale Letica, all'esordio in Serie A. Ghiotta anche l'occasione di Strefezza allo scadere della frazione con un tiro da fuori che finisce di poco alto dopo bell'invito di petto da parte di Petagna. Nel secondo tempo serviranno gli allenatori e le loro scelte per scuotere il match, magari mandando in campo forze fresche visti i ritmi da amichevole estiva che hanno contraddistinto i primi 45 minuti di gioco.