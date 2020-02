vedi letture

SPAL, Cerri è pronto a rientrare: "Dalla prossima spero di poter dare il mio contributo"

Alberto Cerri, attaccante acquistato dalla SPAL nel corso del mercato di gennaio, è pronto per tornare in campo per dare una mano alla squadra a caccia di una miracolosa salvezza. E' stato proprio lui a confermarlo con un post social su Instagram: "Grande prestazione contro la Juve! Peccato per il risultato! La prossima spero di poter dare il mio contributo in campo".