SPAL, chiesto Pellegrini alla Juventus. Ma il Cagliari è avanti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luca Pellegrini, giocatore preso dalla Juventus ma in odore di prestito, fa gola a tanti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre al Sassuolo, anche la SPAL avrebbe chiesto ai bianconeri il prestito del difensore ex Roma. Al momento, però, il Cagliari è avanti sulle rivali.