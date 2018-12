© foto di Federico Gaetano

Il difensore della SPAL, Thiago Cionek, ha commentato lo 0-0 della sua squadra contro l'Udinese: "Si può guardare al pareggio in diversi modi, ci manca la vittoria ma le squadre dietro non hanno vinto quindi abbiamo guadagnato un punto. L’anno scorso abbiamo dimostrato che i punti fatti quando sembrava che stessimo andando piano sono stati utili. Siamo in grado di salvarci, sappiamo che ci manca la vittoria ma questi piccoli passi aiutano. Sabato daremo tutto e proveremo a ripetere col Milan le buone cose fatte fino ad adesso", le parole riportate da estense.com.