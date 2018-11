SPAL, Cionek: "Con CR7 non abbiamo sfigurato. Empoli fondamentale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"In Serie A non è possibile commettere errori, il livello è altissimo per cui lavoriamo tanto con l’intento di ridurre il più possibile i rischi". Parola di Thiago Cionek, difensore della SPAL, pronta a ripartire contro l'Empoli. Il polacco-brasiliano è stato intervistato da Tuttosport: "Abbiamo subito sei reti su palle inattive, sono tante, eppure non è facile trovare una spiegazione. Inoltre sono arrivati giocatori ai quali non mancano i centimetri, come Petagna e Missiroli e durante la settimana cerchiamo di curare tutti i particolari. Tuttavia è doveroso considerare le qualità dei nostri avversari, ad esempio Ronaldo, contro il quale non abbiamo sfigurato".

Ora l'Empoli.

"Una gara fondamentale che affronteremo con la massima determinazione, sorretti dalla convinzione che le nostre qualità sono tali da potercela giocare con qualsiasi avversario, anche con questo Empoli che arriverà galvanizzato ma troverà una Spal a sua volta decisa a dare una svolta al campionato, facendo tesoro degli errori commessi ma senza farci prendere dalle ansie, restando uniti e tranquillo perché sono certo che ci salveremo".