Spal, Cionek: "Non siamo in vacanza, anche oggi daremo il massimo"

Ha parlato così Thiago Cionek, difensore della Spal, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Udinese. "Non siamo in vacanza, lo abbiamo dimostrato. Abbiamo raggiunto l'obiettivo e adesso vogliamo arrivare più in alto possibile. L'Udinese è in grande condizione, noi siamo preparati e faremo il massimo".