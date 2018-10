SPAL, Cionek: "Peccato aver perso dopo una partita così"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il difensore centrale della SPAL Thiago Cionek, ha parlato in zona mista al termine della sconfitta contro l'Inter: "Abbiamo messo in campo le nostre convinzioni e le nostre qualità come già accaduto contro l'Atalanta ed è un peccato avere perso. Il calcio è questo: avevamo di fronte un'Inter in grande forma con Icardi che è un giocatore che ha grandissime qualità. Adesso la sosta ci sarà utile per riordinare un po' le idee. Continuiamo su questa strada. Gli errori ci spingono a migliorare e contro l'Inter abbiamo dimostrato il nostro valore come già fatto contro la Dea e contro la Sampdoria". A riportarlo è LoSpallino.com.