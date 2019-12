Spal, Cionek: "Vincere fa sempre bene, oggi daremo tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Spal Thiago Cionek ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della gara contro il Lecce: "Usciti a testa alta da San Siro? Sono d'accordo. Quello dimostra il valore della squadra. Siamo consapevoli e dobbiamo far bene".

Semplici ha parlato bene di te dopo San Siro.

"Mi fa piacere. Però sappiamo che abbiamo un campionato lungo, dobbiamo essere tutti uniti sia in campionato che in Coppa Italia".

A Ferrara avete già vinto in campionato.

"E' passato. E' un'altra storia. Oggi abbiamo una partita davanti a noi per far bella figura dai nostri tifosi. Vincere fa sempre bene e daremo tutto per la vittoria".