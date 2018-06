SPAL, colloquio aperto col Napoli: idee Tonelli e Ounas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della trattativa che vede al centro dell'interesse della SPAL la conferma di Alberto Grassi, il club spallino ha iniziato a parlare anche di altri due profili azzurri che potrebbero fare al caso di Semplici. Il primo è Lorenzo Tonelli, difensore in uscita dal Napoli che potrebbe sposare un progetto come quello della SPAL per rilanciarsi dopo due stagioni passati spesso in panchina. L'altro è Adam Ounas, che Giuntoli vuole prestare per non fargli perdere valore e per farlo crescere con maggiore continuità rispetto ai soli 89 minuti disputati sotto la guida di Sarri. A riportarlo è La Nuova Ferrara.