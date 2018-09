SPAL, Colombarini: "Battuta d'arresto pesante a Firenze"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAL, commenta così il il ko subito contro la Fiorentina: "È stata una battuta d’arresto pesante, anche per la prestazione. Sembrava una squadra diversa da quella che avevamo visto lunedì, ma non credo sia un calo mentale perché i ragazzi sanno qual è il nostro obiettivo. Pensare di ottenere risultati giochicchiando non è da serie A, possiamo giocarcela con tutti ma dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo per 90 minuti”. Lo riporta estense.com.