© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cena di Natale anche per la SPAL, protagonista Simone Colombarini. Il patron, riporta La Nuova Ferrara, ha analizzato il percorso degli estensi in campionato, per poi blindare nuovamente Manuel Lazzari: "Dopo una partenza lampo nelle prime partite qualche tifoso poteva aspettarsi qualcosa in più, ma tuttavia siamo contenti della nostra posizione attuale in classifica. Certo, abbiamo perso qualche punticino pesante per strada, ma restiamo comunque con un buon margine sulla zona salvezza. Quest'anno abbiamo impostato la squadra in maniera più solida, cercando di mettere in campo un calcio di qualità. Tutto ciò è merito di un lavoro che parte da lontano e non certamente da questa stagione".

Lazzari può partire?

"I nostri pezzi forti non partono mai a gennaio".