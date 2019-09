© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il patron della SPAL Francesco Colombarini ha parlato in zona mista dopo il ko subito contro la Juventus: “Ho visto una buona SPAL per un tempo e mezzo. La squadra ha fatto il suo gioco e ci ha provato. Sapevamo che avremmo giocato contro dei ciclopi, non potevamo pensare di portare a casa i tre punti qui. Uno andava già bene, ma hanno fatto il loro gioco e hanno meritato loro. Tutto qua. Prima di arrivare qui eravate voi a essere abbattuti, io son sempre sollevato (ride), i problemi non sono questi. Ora i tre punti sono da fare in un’altra partita, poi ce ne sarà un’altra ancora e vediamo. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro gioco. Oggi abbiamo visto giocare una SPAL che mi è anche piaciuta. Le assenze? Io tutte queste assenze non le vedo, di giocatori ne abbiamo anche troppi. In campo erano in 11 e ce n’erano 10 in panchina (ride, ndr). I tifosi sono sempre un punto d’aiuto notevole e questo di sicuro alla SPAL non manca. Si sono fatti sentire anche oggi. Ci troveremo sabato prossimo al Mazza e vedremo come andranno le cose“, riporta Lospallino.com.