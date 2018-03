SPAL, Colombarini: "Crediamo alla salvezza. Il pareggio con la Juve aiuta"

© foto di Insidefoto/Image Sport

La SPAL può salvarsi. E il pareggio contro la Juventus può aiutarla in questo. Parola di Simone Colombarini, patron degli estensi, ai microfoni di Sky Sport 24: "La speranza di rimanere in Serie A è altissima, noi contiamo di farcela perché l'impegno che stiamo mettendo è grande e totale. Non nascondo la gioia di questo pareggio che aiuta la tifoseria e la squadra a credere in questo progetto".

La società ha dato segnali forti, anche col mercato di gennaio.

"Sì, ci stiamo adeguando alle sfide che incontreremo a breve nei prossimi mesi e che determineranno la permanenza in Serie A, a cui crediamo incredibilmente".