SPAL, Colombarini euforico: "Sembravamo noi la Juventus"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAL, commenta così il pareggio ottenuto con la Juventus: "Per portare via un punto alla Juventus serviva una partita perfetta ed abbiamo concesso davvero pochissimo, questo risultato è oro per il morale e per la nostra classifica. Siamo stati bravissimi a tenere la Juve lontana dalla nostra area, vanno elogiati la grinta e lo spirito messi in campo dai ragazzi. Il gruppo è unito ed ha capito che, giocando così, ce la possiamo vedere contro tutti. Nei primi quindici minuti sembravamo noi la Juventus, siamo contenti di aver regalato questa gioia ai tifosi". Lo riporta estense.com.