SPAL, Colombarini: "Fiducioso di riavere al più presto lo stadio"

Il patron dei ferraresi ha parlato di mercato e della questione relativa al sequestro del Paolo Mazza

A pochi giorni dalla chiusura della seconda parte di preparazione a Valles, il patron biancazzurro Simone Colombarini è intervenuto ai microfoni di Telestense per commentare il momento della SPAL.

Sulla questione stadio.

“Non possiamo entrare tanto nel dettaglio delle situazioni che si stanno verificando in questo momento. Noi siamo parte lesa di una indagine che è in corso, partecipiamo ai vari incontri, ma non possiamo fare più di tanto. Però devo dire che il livello di ottimismo per come si stanno mettendo le cose è alto e sono fiducioso del fatto che riusciremo a brevissimo ad avere lo stadio a disposizione e giocare in casa. Ci è stato promesso che si farà tutto il possibile per ridurre i tempi e vedo che le cose stanno andando avanti velocemente. Sono ottimista che tutto si possa risolvere veramente a breve”.

Sulla squadra.

“Il mercato è davvero ancora lungo. Qualcosa da fare c’è, tenendo sempre d’occhio quello che è il budget fondamentale per il mantenimento in vita di questa società. Abbiamo sempre lavorato bene e fino adesso sono convinto che Vagnati riuscirà a mettere il mister nelle condizioni migliori per disputare un campionato che ci dovrà portare a raggiungere il nostro obiettivo. Speriamo di riuscire a farlo con discreta tranquillità e con qualche giornata di anticipo, come successo lo scorso anno”.