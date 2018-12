SPAL, Colombarini: "Gara importante, Chievo del pari non se ne fa molto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha parlato del momento della squadra di Ferrara. Queste le parole riportate da 'La Nuova Ferrara': "Sappiamo tutti che è una partita molto importante, i tre punti è da un bel pochino di tempo che non arrivano ma non dobbiamo pensare che domenica sia una partita scontata e che il risultato arriverà senza faticare. Sarà senz'altro una gara difficile in cui dovremo lottare per portare a casa l’intera posta in palio. Penso che ne uscirà una bella partita e mi auguro anche che sarà una partita a viso aperto. La SPAL avrà di certo voglia di fare una bella prestazione, il Chievo di sicuro di un pareggio non se ne fa moltissimo quindi potrebbe anche venire a giocare una partita di un certo tipo".

Tre punti nelle ultime cinque gare, sei nelle ultime dieci. La SPAL non è in uno dei suoi momenti migliori, ma Colombarini non drammatizza: "Al Mazza abbiamo vinto solamente la prima partita contro l’Atalanta

all’esordio. Poi nel nostro stadio abbiamo alternato alcune buone prestazioni e altre meno. Ripeto: quella contro il Chievo è una buona opportunità che abbiamo per tornare alla vittoria in casa e muovere la classifica".