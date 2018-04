SPAL, Colombarini: "Il pareggio con il Chievo non è deludente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha parlato dopo il pareggio ottenuto contro il Chievo: "Non è un risultato deludente, qualcuno dava i 3 punti per scontati ma avevamo di fronte un avversario ostico, che stava giocando bene e venuto qui con la consapevolezza che un punto gli sarebbe andato bene. La Roma? Come la Juventus stasera ha fermato il Crotone dovremo provare a fermare una squadra che non verrà a Ferrara in pantofole nonostante la Champions. Dal canto nostro abbiamo già dimostrato di saper fare punti con le grandi e non perdiamo da 8 gare", le parole riportate da estense.com.