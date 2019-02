SPAL, Colombarini: "Jankovic investimento importante per il futuro"

Fonte: estense.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di presentazione in casa SPAL. Insieme al nuovo acquisto Marko Jankovic e al ds Vagnati c'era anche il patron Simone Colombarini, che ha così presentato il giocatore montenegrino: "Si tratta di un giocatore sul quale abbiamo investito e puntato, e che potrà darci una mano. Il mercato è stato difficile e faccio i complimenti a Vagnati per aver individuato questo giocatore. Da quando siamo qui va sottolineato che a gennaio non abbiamo mai ceduto giocatori importanti, a testimonianza di quanto ci teniamo a tenere alto il livello. Non si può pensare di investire sempre decine di milioni ma con Jankovic siamo convinti di aver fatto un investimento importante sul futuro".