SPAL, Colombarini: "La classifica resta buona. Il bicchiere è mezzo pieno"

Fonte: lospallino.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha parlato al termine della pesante sconfitta subita in casa della Lazio per 4-1: "Sapevamo che sarebbe stata dura - riporta Lospallino.com - e l'abbiamo interpretata abbastanza bene, almeno all'inizio. Tutto sommato il primo tempo è stato discreto, purtroppo abbiamo sbagliato abbastanza in difesa. Nella ripresa non abbiamo messo in campo quello che serviva per ribaltare lo svantaggio e il centrocampo ha sofferto molto. La Lazio però è più forte e aspettarsi di più, soprattutto in fase offensiva, sarebbe chiedere troppo. La situazione? Se guardiamo ai punti in classifica, siamo tranquilli mentre se guardiamo al gioco ci è capitato anche di perdere punti giocando bene. Io continuo a vedere il bicchiere mezzo pieno. Adesso dobbiamo cercare di ripartire da quanto di buono fatto fin ora e non commettere errori contro le nostre dirette avversarie, quelle alla nostra portata. Vincere significa fare punti e toglierne alle dirette concorrenti per la salvezza".