SPAL, Colombarini: "Lazzari straordinario, a gennaio non si muoverà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAl, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss di due giocatori che conosce molto bene: “Lazzari è un giocatore straordinario, eravamo preoccupati quando l’abbiamo visto uscire dal campo contro l’Udinese, ma non ha mai avuto infortuni seri e sono convinto che lo rivedremo in campo nei primi minuti della prossima partita col Bologna. A gennaio sono abbastanza convinto che non si muoverà, è cresciuto con noi in ogni categoria. La necessità di venderlo non c’è, ma da un lato non possiamo frenare la sua carriera e dall’altro non possiamo rinunciare offerte importanti dai top club. Meret? Sarà il portiere della Nazionale anche prima del 2022, in Napoli-SPAL ha fatto una parata straordinaria, sul momento mi sono arrabbiato ma poco dopo la sfida gli ho fatto i complimenti. Ricordava un intervento di Zoff? Dino gli fa spesso i complimenti, lo elogia: forse allora si rivede in lui”.