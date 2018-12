© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il patron della SPAL, Simone Colombarini, ha commentato lo 0-0 della sua squadra contro l'Udinese: "Quando si gioca contro squadre come l’Udinese che si chiudono dietro non abbiamo la forza di creare occasioni e segnare il gol. Vero, di opportunità ne abbiamo create poche ma se andiamo ad analizzare le gare che abbiamo vinto non lo abbiamo fatto creando venti occasioni. In un campionato così equilibrato bisogna essere bravi a sfruttare quelle che arrivano e da un po’ di tempo non riusciamo a farlo, dobbiamo essere bravi a sfruttare le palle inattive. Il mercato? Abbiamo dato la nostra disponibilità, sempre tenendo d’occhio il budget ma prima bisognerà liberare qualcuno di quei giocatori che non giocano tanto. Manca qualcosa in più per sfondare, ma la classifica tutto sommato è quella che pensavamo di avere", le parole riportate da estense.com.