SPAL, Colombarini: "Meritavamo il pari. Saremo più fortunati in futuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha parlato al termine della partita persa contro l'Inter: "Peccato per la sconfitta ma sono molto soddisfatto della nostra prestazione. Fa male uscire dal campo senza neanche un punto dopo una prestazione del genere. Abbiamo giocato sempre, anche dopo essere passati in svantaggio. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, purtroppo abbiamo pagato qualche disattenzione. Abbiamo anche assistito a un'altra incredibile prestazione di Lazzari. Non capisco come Mancini abbia potuto lasciarlo a casa, è stato fenomenale sia in difesa che in attacco. Ciò che abbiamo fatto in questa partita deve trasmetterci la giusta autostima per le prossime partite e per il futuro. Abbiamo da giocare ancora tante partite: preferisco vedere una squadra che gioca così e porta a casa zero punti piuttosto che pareggiare senza un tiro. Saremo più fortunati in altre occasioni".