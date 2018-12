SPAL, Colombarini: "Napoli fortissimo ma possiamo fare punti ovunque"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport a margine della festa del club per gli auguri di Natale: "Un anno fa perdemmo a Napoli ma si vide lo spirito di unità, la voglia di rivalsa, due aspetti che iniziarono a dare i frutti nella gara successiva. Quest’anno abbiamo punti in più in classifica, una rosa che ha più consapevolezza: giochiamo con la seconda forza del campionato che ha nulla o poco da invidiare alla prima ma questo campionato ci ha dimostrato che si possono fare punti su ogni campo, nulla è scontato. Quanti punti vorrei fare fra Napoli, Milan e Udinese? Quattro sarebbe l’ottimale, ma se così non fosse li faremo successivamente".