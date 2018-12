SPAL, Colombarini: "Per come si era messa la gara volevamo i tre punti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha commentato così a caldo l’1-1 contro il Genoa: “Prima della partita saremmo stati contenti di un pareggio, poi per come si erano messe le cose era lecito aspettarsi tre punti. Ci abbiamo provato soprattutto nel primo tempo, abbiamo preso gol dopo una serie di errori nella stessa azione che ha consentito al Genoa di raggiungerci nel momento in cui eravamo in controllo. Peccato, i tre punti sarebbero stati alla portata. Affronteremo le prossime partite con la stessa grinta che abbiamo messo nel primo tempo. Nei primi 45’ abbiamo creato tante occasioni, dopo essere andati in vantaggio abbiamo creato i presupposti per raddoppiare ma purtroppo non ci siamo riusciti e abbiamo fatto pareggiare il Genoa. Ovvio che si dà uno sguardo alla classifica, ma è un errore. Oggi dobbiamo guardare solo a noi stessi”, riporta Estense.com.