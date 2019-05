© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il patron della SPAL Simone Colombarini ha avuto modo di parlare anche di mercato. "Gaetano? Il mercato per noi quest'anno sarà in due direzioni, ovviamente le entrate saranno legate a quelle che saranno le uscite. Gaetano è uno dei giovani più interessanti d'Italia, certamente. Lasciamo lavorare Vagnati e Giuntoli (ride ndr)".

Il dirigente, poi, ha risposto più nel dettaglio in merito a Petagna: "Dobbiamo prima riscattarlo dall'Atalanta, ma ha tanti estimatori in Italia e all'estero. Non abbiamo bisogno di vendere, la società è solida. Possiamo solo sperare di trattenerne il più possibile, poi vedremo. Inglese e Petagna? Si va un po' nel Fantacalcio, ma sono entrambi due ottimi calciatori".