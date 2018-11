SPAL, Colombarini: "Più forti dello scorso anno, contento della classifica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio Crc è intervenuto Simone Colombarini, presidente della SPAL che ha parlato del momento attraversato dalla formazione di mister Semplici. "La nostra situazione? Siamo soddisfatti per la nostra posizione di classifica in questo momento. Diciamo che se mi aveste chiesto ad inizio stagione come sarei stato se fossimo stati in questa posizione di classifica in questo periodo, sarei stato contento. Ci siamo rafforzati rispetto all'anno scorso e quest'anno siamo più concreti. Raccogliamo punti in partite in cui l'anno scorso facevamo più fatica. Campionato già deciso? No, ci sono tante cose per cui lottare. Per la vittoria del campionato non credo sia tutto deciso, ma la Juve ha qualcosa in più rispetto alle altre e quest'anno si è rinforzata con l'arrivo di Ronaldo. Credo ci siano poche possibilità per le altre di contrastarla in campionato. Ci sono Napoli e Inter che restano un po' fuori dal lotto di tutte le altre", le sue parole.