SPAL, Colombarini: "Purtroppo è andata così, ma non mi si dica che abbiamo speso poco"

vedi letture

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha parlato del futuro del club durante la serata organizzata per gli sponsor: "Noi siamo qui da sette anni, quando siamo arrivati abbiamo fatto un programma indipendente dai risultati sportivi. Poi per fortuna abbiamo sempre dovuto gestire situazioni che andavano oltre le nostre aspettative, adesso siamo in una situazione diversa, ma ci faremo trovare pronti. Del resto, il nostro progetto principale non era quello di arrivare in Serie A, ma di ritrovare una coesione con tutta la città e i tifosi. Ad oggi molti vedono del grigio nel futuro, ma le nostre intenzioni restano le stesse: serve però l'entusiasmo di tutti. Vorrei rivedere uno spirito diverso e la voglia di lottare tutti insieme. I nostri giocatori, in questo senso, non ci aiutano in questo, ma cercheremo di cambiare registro al più presto. Il prossimo anno dovrà essere assolutamente diverso.

Qualcuno ha detto che gli investimenti sono stati pochi. "Sul male posso anche essere d'accordo, ci assumiamo le responsabilità, così come se le devono assumere i collaboratori del mercato. Ma non abbiamo speso poco. Questo è l'anno di gran lunga in cui abbiamo speso di più. Tre anni fa in Serie A avevamo un budget di 21 milioni per gli ingaggi. Quest'anno siamo vicino ai 33, forse li abbiamo spesi male, ma non accetto che mi si dica che abbiamo speso poco".