SPAL, Colombarini: "Rimaniamo concentrati senza voli pindarici"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha commentato così la seconda vittoria consecutiva: "Il primato in classifica fa piacere ma l'importante è avere sei punti in classifica - riporta LoSpallino.com - Rimaniamo concentrati sul nostro obiettivo senza fare voli pindarici. Il gol di Antenucci è un capolavoro balistico, vedere ragazzi che sono con noi da tanto tempo, in un palcoscenico del genere, mi riempie di gioia. Rispetto all'anno scorso stiamo continuando a crescere. L'anno scorso abbiamo fatto bene e ora siamo ripartiti da un ottimo punto di partenza, aggiungendo esperienza con i nuovi innesti. Sono convinto che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento".