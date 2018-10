SPAL, Colombarini: "Risultato che deve servire da lezione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, , patron della SPAL, commenta così il ko interno con il Frosinone: “Ci si aspettava una partita ed un risultato diverso, soprattutto dopo quello che avevamo fatto vedere all’Olimpico sette giorni fa. Il nostro approccio non è stato senza dubbio buono e alla fine c’è girata anche un po’ male con i due legni colpiti, ma il risultato è ampiamente negativo. Non so bene cosa sia andato storto oggi, forse un mix di prestazione e sfortuna, ma non dobbiamo assolutamente attaccarci a questo, sappiamo che tutte le partite di questa serie A sono difficili e nessuno ti regala nulla, mentre al contrario, se commetti tu qualche errore, non vieni perdonato. Bisogna rimanere concentrati e attenti dal primo all’ultimo minuto, cercando sempre di portare a casa risultati positivi come quelli che abbiamo ottenuto fino ad una settimana fa. Sapevamo che la partita sarebbe potuta essere difficile e che era una giornata in cui c’era tutto da perdere. Il Frosinone ha approcciato la sfida nella maniera giusta, chiudendosi bene, colpendo in contropiede e sfruttando quelle poche opportunità che gli abbiamo lasciato. Se andiamo ad analizzare i tiri in porta che abbiamo subito praticamente tutti sono andati in gol, anche se è vero che noi ne abbiamo fatti pur pochi, pressando bene e giocando un discreto tempo nella loro area. Oltre alla traversa e al palo non ci sono state grosse occasioni per noi.Credo che nelle ultime partite giocate si sia dimostrato quanto è ampia la nostra rosa e quanto ogni elemento possa essere considerato un potenziale titolare. Poi sta ovviamente al mister valutare chi è il più idoneo a scendere in campo per affrontare una determinata partita. C’è da dire che dal punto di vista del gioco non abbiamo mai sfigurato e anche nella sconfitta abbiamo esibito prestazioni positive, cosa che invece non abbiamo fatto oggi. In questo momento la classifica è dalla nostra parte, la partita di oggi deve farci capire che la strada è ancora lunga e bisogna dare il massimo sapendo che non esistono partite vinte in partenza. Oggi siamo stati messi in difficoltà da una squadra che potevamo ritenere alla portata o inferiore a noi. Dovremo cercare di non commettere più gli errori commessi oggi. Ora sotto con la prossima partita contro Lazio, sarà difficile ma proveremo a giocarci le nostre carte dando battaglia. Si parte sempre dallo zero a zero“. Lo riporta lospallino.com.