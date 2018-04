SPAL, Colombarini: "Salvezza possibile: siamo sulla strada giusta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAL, è stato intervistato da Firenzeviola.it a pochi giorni dalla sfida con la Fiorentina: "Noi stiamo bene, la Fiorentina sta benissimo! La squadra di Pioli sta esprimendo un grande calcio e sono convinto che vorrà proseguire nella sua striscia positiva. Noi andiamo in cerca di punti pesanti per inseguire la salvezza: l'obiettivo è ancora lontano ma siamo sulla strada giusta".

Sarà una gara speciale anche per mister Semplici, che torna per la prima volta da avversario a Firenze.

"Leonardo conserva ricordi molto belli della sua esperienza a Firenze, sia da tifoso che da allenatore. Ogni volta che con lui parliamo di Viola, gli si illuminano gli occhi. Per lui non potrà mai essere una gara come tutte le altre. Sono certo che fino al fischio d'inizio sarà fortemente emozionato... ma appena inizierà la partita, tutto sarà come prima".

Se la Fiorentina lo vorrà sulla sua panchina, voi lo lascerete partire?

"Sappiamo che Semplici non ha mai nascosto di voler allenare la squadra viola, ma per il momento lui così come tutta la Spal è concentrato sulla lotta salvezza. Qui a Ferrara, Leaonardo ha scritto pagine indelebili e ha ancora un altro anno di contratto. Sul futuro, però, mai dire mai".