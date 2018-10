SPAL, Colombarini: "Siamo in crescita. Classifica comunque buona"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il patron della SPAL, Simone Colombarini, ha parlato al termine della sconfitta per 2-1 subita contro la Sampdoria: "Il risultato è giusto e la Samp non ha rubato niente, però questa volta la SPAL ha lottato. In alcuni tratti della partita, abbiamo messo sotto i nostri avversari con il gioco, soprattutto nella ripresa. Digerire una sconfitta non è mai semplice, ma quando si perde in questo modo ci si riesce un po' meglio. Usciamo a mani vuote da queste tre partite ravvicinate, ma siamo in crescita. La partita contro l'Inter? Mi aspetto una SPAL pronta a giocarsela contro una big che sta attraversando un ottimo periodo. Proveremo a renderle la vita difficile. I nove punti che abbiamo in classifica sono un ottimo bottino per una squadra che punta alla salvezza. Non dobbiamo pensare di costruire la salvezza, però se giochiamo da SPAL possiamo mettere in difficoltà anche questo tipo di squadre". A riportarlo è LoSpallino.com.