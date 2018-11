SPAL, Colombarini su Lazzari: "Vale più di 20 milioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, presidente della SPAL, ha parlato attraverso Radio CRC delle voci di mercato legate al suo calciatore Manuel Lazzari. "Posso dire che è un giocatore che è con noi da sei anni. Quest'anno è cresciuto in maniera eccezionale. Tutti avevano il dubbio che Lazzari fosse un giocatore idoneo alla categoria che la SPAL ogni volta si preparava ad affrontare, invece è cresciuto anche più di noi. Quello che sta facendo vedere dimostra che è un giocatore che può giocare in squadre che possano lottare per obiettivi più importante dei nostri. Con lui abbiamo un ottimo rapporto. Noi con lui ci siamo sempre trovati d'accordo e anche con il suo procuratore. Ci rendiamo conto che Lazzari sta mostrando qualcosa che è superiore a quello per cui la SPAL può lottare. Vagnati al momento non mi ha detto ancora nulla. Interesse del Napoli? Leggo i giornali (ride, ndr). Mi fa piacere che il Napoli lo segua", le sue parole.

Ma quanto vale Lazzari? Colombarini ha così risposto: "La stessa domanda mi era stata posta da un altro collega e io dissi venti milioni di euro. Oggi ha fatto vedere qualcosina in più addirittura. Le cifre possono essere intorno a quelle lì. Una cosa che mi sento di dire è che vogliamo tenerlo almeno fino a giugno. Un giocatore come Lazzari è importante e noi vogliamo salvarci".