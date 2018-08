SPAL, Colombarini: "Vagnati ha scelto bene. Semplici sa fare calcio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "La cosa che mi rende più fiero, oggi, è sapere di essere partiti bene, giocando anche a calcio e che l’ambiente familiare, quasi di una volta, ha ancora un volto che sa stare nel calcio. Noi sappiamo, come tutta la piazza, che l’obiettivo è stabilizzarci. Magari salvarci un po’ prima, ma salvarci. 5 punti in più dell'Inter? Potrei dirle di godere da milanista ma so che fra qualche giornata queste distanze non ci saranno più. La forza di questo club è sapere che tutto va fatto con un senso e senza sogni smisurati. C’è un tale legame fra noi, i tifosi e la città che non riuscirei mai e poi mai a immaginarmi presidente o dirigente di una squadra che non sia della mia città. Che tipo di patron sono? Faccio tutto con passione, considero i giocatori ragazzi coi quali chiacchierare e lo staff persone perbene con le quali andare anche a cena. Siamo insieme da 5 anni. Mattioli e Lazzari fedelissimi? Mattioli ha giocato 25 anni nella Giacomense, per vent’anni ne è stato presidente e da sei ha la stessa carica nella SPAL. Persona che sa, con cui la fiducia è totale. E Lazzari, beh, è simbolo della nostra crescita. Manuel è con noi da sempre, dalla Giacomense. È il simbolo della continuità. E’ una delle migliori ali della Serie A e averlo tenuto con noi è un vanto. Il mercato? Ogni anno abbiamo cambiato categoria e Vagnati ci ha fatto capire che a ogni gradino dovevamo puntellare il tutto con giocatori più esperti lasciando per forza di cose uscire calciatori che sono cresciuti con noi. E a malincuore, aggiungo. Quest’anno assieme a Semplici ha scelto ancora bene, dando uno slancio in più nella tecnica, nel fisico e nell’esperienza. Antenucci? Ha creduto in noi da subito, e non era scontato che lo facesse dopo aver assaggiato il Leeds. E’ testimonial della campagna abbonamenti in cui compare con tutta la famiglia. Il senso è quello, non a caso. Semplici? È una persona con la quale si sta bene, giocatori compresi. Poi crede nel lavoro, sa fare calcio e far crescere i giovani".